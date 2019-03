Record: 6 jaar geen strenge vorst in De Bilt

Dat meldt Weeronline. De laatste keer dat het in De Bilt streng vroor, was op 25 januari 2013. Dit jaar gold 21 januari met een temperatuur van -8,1 graden als de koudste dag. Op strenge vorst hoeft in maart niet meer gerekend te worden: de meeste nachten verlopen zacht met minima tussen de 3 en 5 graden. Bovendien heeft het na 10 maart nog nooit streng gevroren in De Bilt.

Volgens Weeronline is het uitblijven van strenge vorst in De Bilt tekenend voor de opwarming van het klimaat. Waar het halverwege vorige eeuw tussen november en het begin van maart gemiddeld nog vier tot vijf keer streng vroor, is dat aantal nu gedaald tot één keer.

Normaal gesproken is er alleen in de wintermaanden december, januari en februari kans op strenge vorst in De Bilt. Slechts enkele keren vroor het al in november streng. Zo daalde het kwik op 29 november 1921 tot -15 graden. Recordlaat was de strenge vorst op 10 maart 1931. Toen werd het -11,2 graden.