Superfan Jackson: ’Docu toont geen spat bewijs’

Jannie Sarton op de foto met Michael Jackson. Ⓒ Eigen foto

MAASTRICHT - Is Michael Jackson de King of Pop die op een schandelijke manier zwart wordt gemaakt? Of toch Wacko Jacko, die op sluwe wijze kinderen misbruikte? Superfan Jannie Sarton (44), die vrijdagavond de veelbesproken documentaire Leaving Neverland zag, weet het wel. ’Er wordt geen spat bewijs getoond’.