’Berging containers kan nog maanden duren’

Volgens Rijkswaterstaat verloopt de berging gestaag, maar ziet het ernaar uit dat die nog maanden voort zal duren. ,,We kunnen daar geen prognose aan hangen, mede omdat we zo afhankelijk zijn van het weer’’, aldus een woordvoerder. Hij legt uit dat de bergers mazzel hadden met een goede winter. Mede daardoor zijn tot nu toe 185 unieke containerdelen geborgen.

In totaal verloor het schip van de Zwitserse rederij in zwaar weer 342 containers. Een enkele spoelde aan, net als karrenvrachten spullen en verpakkingsmateriaal. Half januari werd begonnen met de berging, waarvan toen al werd gezegd dat die maanden in beslag zou nemen.

,,We hebben een heel groot deel van het 2700 vierkante kilometer grote gebied in kaart gebracht. Alle vaarroutes, de Eemsdelta en de zeegaten tussen de eilanden hebben we helemaal in beeld. Maar het eind is zeker nog niet in zicht’’, zegt de woordvoerder. De kans bestaat bovendien dat niet alles wordt geborgen. ,,Een deel van de spullen verzandt nu, en dat maakt berging moeilijk. Het streven is om de bodem zo schoon mogelijk te krijgen, maar 100 procent is niet mogelijk.’’

Deze week opende overigens het schadeloket bij Rijkswaterstaat, waar overheden en partijen die schade hebben, zich kunnen melden. Daar horen ze hoe de verzekeraar van de Zwitserse reden de boel gaat vergoeden en wat daarvoor nodig is aan papierwerk.