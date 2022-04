Heldenaar die aanslag op leven overleefde, zit nu zelf vast als verdachte van woningoverval

Buitenland

Man (26) schuldig bevonden aan doden Britse politicus David Amess

De 26-jarige Ali Harbi Ali is maandag schuldig bevonden aan het doden van de Britse parlementariër David Amess. De rechtbank acht het bewezen dat Ali op 15 oktober 2021 Amess doodstak in een kerk in Leigh-on-Sea. Zijn straf wordt woensdag bekendgemaakt. Ali ontkende in de rechtbank de 69-jarige Ames...