Bevolking EU voor eerst deze eeuw afgenomen

Daardoor was er in de EU in totaal een hoger sterftecijfer dan normaal maar er zijn ook minder migranten aangekomen. Tussen 2000 en 2020 nam de totale bevolking in de 27 landen met 4 procent toe van 429 naar 447 miljoen, grotendeels dankzij migratie. Maar vorig jaar nam de populatie af met 312.000 mensen, stelt het statistiekbureau.

De Europese bevolking blijft verouderen. Het aantal 80-jarigen en ouder verdubbelde de afgelopen twintig jaar bijna, van 3,4 procent als aandeel in de totale bevolking in 2001 naar 5,9 procent in 2020. Ook blijft de leeftijd waarop vrouwen voor het eerst moeder worden stijgen tot inmiddels ruim 29 jaar. En sinds het begin van dit millennium verdubbelde ook het percentage 40-plussers dat een eerste kind baarde.