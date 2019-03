Koolmees: vroegpensioen bij zwaar beroep interessant

„We zien het probleem van de zware beroepen”, reageert Koolmees. Een probleem overigens dat al eerder is genoemd. „We moeten samen naar een oplossing zoeken.” Die oplossing is ver weg sinds in november het overleg over de hervorming van het pensioenstelsel mislukte. Het pleidooi van de werkgevers is een handreiking om de bonden weer aan tafel te krijgen.

Koolmees: „Het is belangrijk dat we elkaar geen verwijten maken en dat we nu allemaal aan tafel komen, dat we weer met elkaar in gesprek gaan en eruit komen.”

In De Telegraaf zeggen werkgeversvoorzitters Hans de Boer (VNO-NCW), Jacco Vonhof (MKB-Nederland) en Marc Calon (LTO Nederland) dat er een lijst moet komen van beroepen die recht moeten geven op eerder pensioen. Het kabinet was al bereid om de boete op vervroegde uittreding te verlagen. De werkgevers vinden daarnaast dat werknemers met een zwaar beroep die eerder met pensioen gaan geen AOW-premie meer zouden hoeven te betalen.