Winter is coming: maandag kans op sneeuw

Dit terwijl de eerste week van maart nog alle temperatuurrecords brak met een gemiddelde temperatuur van 8,7 graden in De Bilt. Normaal wordt deze gemiddelde temperatuur pas half april gemeten. Zo meldt Meteogroup.

Wind

Vandaag trekken al enkele stevige buien over het land, met plaatselijk windstoten tot wel 90 km/u, maar morgen wordt het vooral in het zuiden nog een stuk onstuimiger. Aan de Zeeuwse kust kan het in de loop van de ochtend tot begin zondagmiddag stormen en tot diep in Brabant en Limburg wordt de wind hard tot stormachtig.

Sneeuw

Zondag wordt het regenachtig en in de loop van de dag krijgen de buien een steeds winterser karakter met hagel en natte sneeuw. Ook komt hier en daar een klap onweer voor.

In de avond en nacht daalt de temperatuur in het binnenland tot dicht bij het vriespunt. Buien gaan dan vaak met (natte) sneeuw gepaard en vooral in hogere delen van het land, zoals de Limburgse heuvels of de Veluwe, kan het even wit worden.

Maandag is de lucht op 5 km hoogte -40 graden. Daardoor houden de winterse buien ook overdag aan.