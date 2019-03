Ontvoerder Jayme (13) schrijft brief vanuit cel

Het tienermeisje verdween nadat haar ouders, in oktober op een wrede manier in hun eigen woning werden doodgeschoten. De zaak hield de Verenigde Staten de enkele maanden in zijn greep. Na een speurtocht werd Jayme teruggevonden. Ze bevond zich in het stadje Gordon in Douglas County, ongeveer honderd kilometer verwijderd van haar ouderlijk huis. Patterson hield het meisje 88 dagen vast in een afgelegen blokhut.

In de brief die Patterson heeft verstuurd, geeft hij antwoorden op de schriftelijke vragen die een journaliste van de nieuwszender naar hem had gestuurd. De echtheid van de brief is bewezen door de stempel van Polk County Jail, waar Patterson vastzit en door zijn handtekening onderaan de brief.

Bekentenis

Patterson schrijft dat hij altijd al van plan was om alles te bekennen. Naar eigen zeggen wil hij voorkomen dat het een lang en slepend proces wordt, om de situatie niet nog moeilijker te maken voor Jayme. „Ik wil niet dat ze zich zorgen moeten maken om een proces’’, schrijft hij.

Spijt

Naast zijn bekentenis staat in de brief een spijtbetuiging. ,,Ik kan niet geloven dat ik dit gedaan heb... Het was enorm stom als ik erop terugkijk.’’ Op de vraag over wat zijn plannen waren tijdens de ontvoering van Jayme, wil de verdachte geen antwoord geven.