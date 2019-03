Man opgepakt bij flyeractie Wilders

Dat bevestigt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Die benadrukt dat Wilders niet in gevaar is geweest. „De heer Wilders is erover geïnformeerd.” Wilders laat via Twitter weten dat het om een ’verwarde man’ zou gaan. „Gelukkig is dat dus niet gelukt en heb ik enthousiast geflyerd in Heerlen, veel dank aan de politie voor het optreden!”

Volgens de politie Limburg is het bezoek van Wilders verder goed verlopen.

Dat kan niet worden gezegd van het bezoek van Mark Rutte aan Limburg. Volgens De Limburger wachtten tientallen Gele Hesjes de premier en VVD-leider op toen hij de Markt in Roermond op wilde. De demonstranten riepen leuzen als ’Rutte rot op’ en ’Genaaid door de overheid’. Rutte ging in gesprek met de actievoerders. Daarna vervolgde hij zijn campagnetour.