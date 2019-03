Trillende start voor seniorenschaatser

Enkele van de 200 deelnemers Ⓒ MOOIJ, MARTIN

LEEUWARDEN - Een man van rond de 75 jaar staat klaar in de starthouding. Hij lijkt te bewegen, toch laat de schaatsscheidsrechter de start doorgaan. Of hij heeft niet gezien dat de man bewoog, of hij ziet het door de vingers. „In principe moet je stilstaan, maar we hebben de regels een klein beetje versoepeld, want in deze leeftijd trillen de mannen soms een beetje”, zegt Tjeerd Smies.