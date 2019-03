Lijken van beklimmers Nanga Parbat gevonden

De Italiaanse klimmer Daniele Nardi. Ⓒ Hollandse Hoogte

In het noorden van Pakistan zijn de lijken van twee vermiste alpinisten uit Groot-Brittannië en Italië gevonden. Het duo probeerde in de Himalaya de beruchte Nanga Parbat te beklimmen maar had sinds 24 februari niets meer van zich laten horen. De Italiaanse ambassadeur in Islamabad maakte zaterdag via Twitter bekend dat de lichamen van Tom Ballard en Daniele Nardi zijn geïdentificeerd op luchtfoto’s.