Fractievoorzitter EVP op bezoek bij Orbán

Binnen de EVP zijn stemmen opgegaan de Fideszpartij van Orbán uit te sluiten wegens haar nationalistische en EU-kritische opstelling. Onder andere het CDA heeft daartegen bezwaar gemaakt.

„Ik zal de komende dagen ook nog eens een persoonlijk gesprek voeren met Orbán in Boedapest. Ik ga proberen hem duidelijk te maken dat hij zich in de EVP momenteel op weg naar de uitgang bevindt”, zei Weber in een interview met de Duitse krant Welt am Sonntag. „Het gaat niet om een oost-west-conflict of om de migratiepolitiek maar om welke waarden de EVP en de EU afspreken.”