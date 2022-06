Amsterdammer (40) opgepakt voor betrokkenheid bij dode vrouw (35) in Spaarnwoude

De politie deed woensdagmiddag onderzoek in recreatiegebied Spaarnwoude na het aantreffen van een lichaam. Ⓒ Michel van Bergen

VELSEN-ZUID - Een 40-jarige man uit Amsterdam is woensdag aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een 35-jarige vrouw uit die stad. Dat meldt de politie donderdag. Haar lichaam werd woensdag gevonden in recreatiegebied Spaarnwoude in Velsen-Zuid. De politie gaat ervan uit dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen.