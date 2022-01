Zuid-Koreaan loopt over naar Noord-Korea

Het Zuid-Koreaanse leger kan niet bevestigen of de persoon in kwestie nog in leven is. Het heeft de Noord-Koreanen via een militaire hotline op de hoogte gesteld van het incident. In 2020 werd een Zuid-Koreaanse overheidsmedewerker die van een schip was verdwenen doodgeschoten door het Noord-Koreaanse leger terwijl hij op een vlot in het water dreef. Zijn lichaam is daarna verbrand door de Noord-Koreaanse autoriteiten. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft daar daarna zijn excuses voor aangeboden.

Ongebruikelijk

Het is ongebruikelijk dat iemand van Zuid- naar Noord-Korea overloopt. Van het noorden naar het zuiden komt vaker voor, maar meestal vluchten Noord-Koreanen eerst naar China om vervolgens via weer een ander land naar Zuid-Korea te reizen. De gedemilitariseerde zone is een gevaarlijk gebied met veel landmijnen, dat aan beide kanten zwaar bewaakt wordt door soldaten.

Het is in Zuid-Korea verboden de grens met Noord-Korea over te steken.