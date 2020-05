Loket voor mentale hulp in coronacrisis

Het centrum is bedoeld voor mensen met vragen over psychosociale gevolgen van de coronacrisis. Het moet actuele, toegankelijke en betrouwbare informatie bieden. Daarnaast moet het alle initiatieven om mensen informatie, ondersteuning of hulp te bieden over de gevolgen van het coronavirus bij elkaar brengen. Ook brengt het IVC mensen indien nodig in contact met verschillende soorten hulp-, zorg- en dienstverleners, aldus het ministerie.

„De gevolgen van de coronacrisis zijn voelbaar voor ons allemaal. Ook emotioneel en mentaal eist de uitbraak zijn tol. Mensen die hun inkomen zien teruglopen of verdwijnen. Mensen die Covid-19 hebben gehad. Mensen die rouwen om iemand die overleden is aan het virus. Mensen die werken in de zorg of als hulpverlener”, aldus het RIVM.

Het centrum is te vinden via de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).