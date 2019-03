Noord-Korea ’kiest’ nieuw parlement

Die zijn in het gesloten, streng communistische land van oudsher een formaliteit. Per district is er gewoonlijk maar één kandidaat, aangewezen door de alles bepalende Arbeiderspartij. De kiezers mogen alleen ja of nee zeggen. In 2014 liet ook Kim zich kiezen als afgevaardigde. Hij werd eind 2011 de hoogste leider na het overlijden van zijn vader Kim Jong-il.

Het Noord-Koreaanse parlement vergadert doorgaans maar een of twee keer per jaar. Dan worden de al eerder genomen besluiten van de regering goedgekeurd.