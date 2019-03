Agent onthutst over doodrijder: ’Geen woorden meer’

De vrouw is waarschijnlijk geraakt door een grijs-groene Renault Scénic, die na het ongeval is doorgereden. De politie is op zoek naar de bestuurder en verspreidde daarvoor zaterdagochtend ook een oproep via Burgernet. De auto is waarschijnlijk beschadigd.

De dienstdoende wijkagent Pieter Schouten plaatste een emotionele oproep op Twitter. „Vannacht coördineerde ik het dodelijke ongeval op de Biltsestraatweg. Thuis komen de emoties. Ik voel mij boos en verdrietig. Vragen: Hoe durf je weg te rijden? Waarom? Maar ook grote waardering en trots voor de hulpverlenende getuigen, omstanders & collega's!”