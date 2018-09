’Bonusregeling niet voor 70-plussers’

Ik zit met mijn autoverzekering in de hoogste ’bonus-malis regeling’, ik kan niet hoger. Toch kreeg ik zonder bericht een premieverhoging om mijn oren. Op mijn vraag waarom dat was kreeg ik als antwoord: ’Omdat u 70 bent geworden. U bent een groter risico’.

Ik zei: ’Kunt u dat onderbouwen?’ Nee dus. Ik wel en stuurde ze rapporten op van het SWVO (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) waarin staat dat ouderen meer omkomen in het verkeer als voetganger en fietser. Doordat wij ouderen minder rijden, niet in de spits, rustiger rijden etc. veroorzaken wij ook minder ongelukken.

Wat kreeg ik als antwoord? U bent baas over uw eigen verzekeringsportefeuille. Met andere woorden... u hóeft zich niet bij ons te verzekeren. Zo gaan we om met ouderen die al heel lang schadevrij rijden.

T. Laurense, Empel