Venezolaanse krachtmeting Guaidó en Maduro op straat

Guaidó, die zichzelf uitriep tot interim-president, riep zijn supporters door een megafoon op het protest vol te houden en de druk op Maduro op te voeren. „Er wachten ons zware dagen. Het regime zal proberen ons te splitsen. In deze strijd is het van fundamenteel belang de straat op te blijven gaan.”

De veiligheidsdiensten probeerden betogers op weg naar de Avenida Victoria tegen te houden. De oproerpolitie blokkeerde straten en weigerde mensen door te laten. Volgens de media is daarbij ook pepperspray gebruikt. „We leven in een dictatuur. We willen democratie”, aldus een demonstrant op de zender TVV. „Er gaan mensen dood. We zijn hier omdat we het geduld verliezen. Ons eten verrot”, riep een ander woedend tegen de agenten, doelend op onder meer de stroomuitval.

Oppositieleider Juan Guaido voorspelt ’zware dagen’ voor Venezuela. Ⓒ AFP

Tegendemonstratie

Maduro trommelde zijn volgelingen ook op en dirigeerde hen door de binnenstad naar het presidentieel paleis Miraflores. „Wij zijn het volk dat weerstand biedt. Daarom zullen we de moeilijkheden achter ons laten”, zei buitenlandminister Jorge Arreaza. Diosdado Cabello, de voorzitter van de regeringsgezinde constitutionele raad, benadrukte de verbondenheid tussen de bevolking en het leger. „De eenheid wordt met de dag sterker.”

Politie blust het protestvuur. Ⓒ AFP

