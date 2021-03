Deken pleit advocaat Bouchikhi vrij van lekken

De deken in Amsterdam trok eerder vergelijkbare conclusies ten aanzien van een enkele andere advocaten. Tijdens een zitting in augustus vorig jaar kwam het OM met een lijvig stuk waarin stond dat een aantal advocaten vertrouwelijke informatie had doorgespeeld aan mensen rond Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in Marengo. Het stuk leidde tot een golf van verontwaardiging onder advocaten. Het OM-document was gebaseerd op een reeks cryptoberichten, zogeheten PGP-berichten.

Advocaat Bouchikhi heeft zich door geen andere belangen laten leiden dan die van zijn cliënt, stelt de deken. PGP-berichten over contante betalingen aan Bouchikhi zijn volgens de deken evenmin juist gebleken.