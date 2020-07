Wilders: hopelijk nu meer Marokkaanse volgers

Wilders heeft meer dan 800.000 volgers op het sociale mediaplatform. Zijn profielfoto is veranderd in een cartoon en zijn banner is vervangen door een afbeelding van de Marokkaanse vlag. „Veel gekker moet het niet worden”, zegt Wilders. „Hopelijk levert het wel veel nieuwe volgers op onder mijn Marokkaanse vrienden”, grapt hij.

Het account retweet sinds de nacht van woensdag op donderdag ook allerlei andere accounts, die de standpunten van Wilders juist tegenspreken. Volgens de politicus worden „allemaal onzinberichten” gepost. Zelf kan hij naar zijn zeggen niet meer bij zijn eigen account.

De vermeende hackers verklaarden via de chat overigens aan het programma GAAN! op NPO Radio 1 dat ze het account hebben gehackt omdat „wij vinden dat Geert Wilders veel te ver gaat met zijn uitspraken. Vooral over Marokkanen en moslims. Wij zijn dat niet, maar hebben veel sympathie voor deze mensen.” De hackers wilden niet in de uitzending, maar hebben voorafgaand wel gechat met de presentator, die de berichten oplas op de zender.