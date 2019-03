Duiker opgeslokt door walvis: ’Geen tijd voor angst’

Het zou gaan om een metersgrote Bryde walvis. „Er was geen tijd voor angst of enige emotie”, vertelt professioneel duiker Rainer Schimpf tegenover de Telegraph. „Ik had meteen door wat er gebeurde. Ik wist dat het een walvis was die me had meegenomen en ik hield instinctief mijn adem in, in de veronderstelling dat hij weer naar beneden zou duiken en mij ergens in de diepten van de Indische Oceaan zou uitspugen.”

Schimpf was op dat moment aan het snorkelen met een paar andere collega’s, zoals hij wel vaker doet. Ze waren bijna 50 kilometer van de kust af.

Prooi

Toen ze foto’s aan het maken waren van een grote groep vissen, ging het zeewater ineens flink tekeer. Een walvis kwam plotseling uit de diepte op zoek naar een lekker hapje. Dat bleek Schimpf te worden. Hij kwam, met zijn hoofd als eerste, terecht in de enorme bek van het zeedier.

Maar de walvis bleek toch niet gediend van het maaltje en spuugde de ongewenste avonturier binnen enkele seconden uit. Schimpf kwam er zonder kleerscheuren vanaf. „Seconden beslissen of je een prooi wordt, seconden beslissen of je het overleeft”, blikt hij tevreden terug.