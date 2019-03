Hoogbegaafdheid meer dan alleen slim zijn

De 47-jarige Daisy Sanches heeft niet één, maar twee hoogbegaafde kinderen thuis, Lana en Kian. Ⓒ Michel van Bergen

Heerhugowaard - Zo’n twee tot drie procent van de mensen is hoogbegaafd. Maar wat houdt dat nou eigenlijk in, behalve een hoog IQ? Omdat er veel onduidelijkheden en taboes zijn rondom hoogbegaafdheid, is er een heuse Week van de Hoogbegaafdheid.