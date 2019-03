Meer zakgeld asielzoekers Duitsland

Ook kinderen krijgen meer, aldus Duitse media zondag. De nieuwe wet moet nog worden goedgekeurd door het parlement.

De Duitse regering is wettelijk verplicht de bijdrage aan asielzoekers regelmatig aan te passen aan de economische ontwikkelingen. Maar lang niet alle partijen zien dat zitten. De laatste verhoging was drie jaar geleden. Tegenstanders zien in een hogere bijdrage een ’verkeerd signaal aan herkomstlanden’ waardoor meer migranten naar Duitsland komen.