Man weigert hond af te laten vallen, dier in beslag genomen

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) had samen met een dierenarts al meermaals gewaarschuwd dat het dier te zwaar was. Uiteindelijk kwam er via 144 een melding binnen over de hond, waarna de LID in actie kwam .

Half maart werden de hond en haar baasje voor het eerst bezocht door de inspectiedienst. Toen al werd geconstateerd dat de hond amper op haar pootjes kon staan door het gewicht en kromgegroeide nagels. Ook ademhalingsproblemen teisterden het dier.

Dier werd almaar dikker

Volgens de dierenbescherming kreeg de man al twee jaar lang te horen dat zijn huisdier te veel woog. De man trok zich daar kennelijk vrij weinig van aan: het dier werd alleen maar zwaarder. Ook hield hij zich niet aan de voorgeschreven dosering van medicatie: het dier hoorde pijnstillers en ontstekingsremmers te krijgen tegen de pijn in haar gewrichten en voor de luchtwegen.

Begin apairl ging de LID opnieuw langs bij de hond en haar baasje. De inspecteurs constateerden dat de situatie nog niet was verbeterd en namen de hond daarom mee. De hond is inmiddels overgebracht naar een opvangadres waar zij wel de goede verzorging krijgt, zo meldt de dierenbescherming.