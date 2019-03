Code oranje: zo onstuimig wordt het vandaag

„Een venijnig lagedrukgebiedje trekt over ons land. Rond en ten zuiden van de grote rivieren waait het vanmiddag krachtig, in Zeeland met stormkracht, uit het westen. Daarbij kunnen in de zuidelijke provincies en in het Rivierengebied windstoten voorkomen van 90 tot 120 km/uur”, meldt Weerplaza zondagochtend.

In Zeeland gaat de wind enige tijd met stormkracht waaien, mogelijk komt het voor het eerst sinds 24 januari vorig jaar tot officiële storm. Vooral in Zeeland zijn zeer zware windstoten mogelijk van 100 tot 120 km/uur. Het verkeer kan hier dus hinder van ondervinden.

Ook tussen en ten zuiden van de grote rivieren waait het enkele uren krachtig tot stormachtig. Verder naar het oosten zijn de windstoten minder sterk, maar ook in Brabant, Zuid-Gelderland en in Limburg moet rekening worden gehouden met windstoten tussen 90 en 110 km/uur. In de namiddag wordt het in het binnenland rustiger. Aan zee blijft de wind stormachtig, maar de windstoten worden minder zwaar. In de noordelijke helft van het land blijft het een stuk rustiger.

Wat is code oranje?

Bij code oranje is er grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Code oranje kan volgens het KNMI 24 uur van tevoren worden afgegeven als de kans op extreem weer 60 procent of meer is.

Maandag passeert een volgend lagedrukgebiedje vanaf de Noordzee ons land. Op de Wadden en in het noordwestelijk kustgebied waait er enige tijd een stormachtige noordwestenwind, soms is zelfs even stormkracht mogelijk. Opnieuw is er kans op windstoten tot 110 km/uur pal aan zee en op de Wadden.