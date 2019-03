Storm in zuiden: windkracht 9, vallende bomen, dak waait eraf, pui ook

Door de extreem harde windstoten waren urenlang geen vertrekkende vluchten vanaf Eindhoven Airport mogelijk. Meerdere vluchten liepen hierdoor vertraging op. Een woordvoerder raadt aan de actuele berichten in de gaten te houden.

Tussen 12.00 en 13.00 uur was de gemiddelde windkracht in Vlissingen 9 Bft, het criterium voor een officiële storm. Op 24 januari vorig jaar was dat voor het laatst. De storm is inmiddels afgelopen, harde wind is nog niet voorbij.

In Waalre waaide een steiger om bij een nieuwbouwvilla die in mei zou worden opgeleverd. Ⓒ GinoPress B.V.

„Een venijnig lagedrukgebiedje trekt over ons land. Rond en ten zuiden van de grote rivieren waait het vanmiddag krachtig, in Zeeland met stormkracht, uit het westen. Daarbij kunnen in de zuidelijke provincies en in het Rivierengebied windstoten voorkomen van 90 tot 120 km/uur”, meldde Weerplaza zondagochtend.

Bergen op Zoom. Ⓒ GinoPress B.V.

De wind waaide de hele dag het hardst in het zuiden: het KNMI had code oranje afgegeven voor vier provincies, vanwege zware windstoten tot 110 kilometer per uur. Vanaf 17.00 uur zwakte de wind af, en gold weer code geel.

Bekijk ook: City Pier City Loop afgelast wegens onstuimig weer

Op verschillende plaatsen was er schade. Zo vielen in onder meer Breda en Bergen op Zoom bomen op auto’s. Bij de Efteling vielen er platen uit een dak. Ook waaiden op verschillende plekken dakpannen weg.

Breda. Ⓒ ERALD VAN DER AA

Rijkswaterstaat heeft de Oosterscheldekering omstreeks 13.15 uur afgesloten wegens het stormachtige weer. Hierdoor is de N57 die over de Oosterscheldekering loopt voor alle verkeer gesloten. Ook de Zeelandbrug is afgesloten voor vrachtverkeer en auto’s met aanhangers. Die kunnen omrijden via Bergen op Zoom.

De Efteling sloot zondag verschillende buitenattracties. De schade bleef ’gelukkig’ beperkt tot enkele platen, vertelt een woordvoerder. Ⓒ Persbureau Midden Brabant

Bergers stand-by

Rijkswaterstaat had op windgevoelige plekken, zoals de Van Brienenoordbrug, de Haringvlietbrug en de Moerdijkbrug, extra bergers stand-by om eventueel gestrande vrachtwagens snel te kunnen bergen. De dienst riep weggebruikers op alert te zijn, ook in Noord-Holland, Utrecht en Gelderland, waar code geel geldt.

Hier in Goes waaide een dak eraf. Ⓒ Venema Media

Verder naar het oosten zijn de windstoten minder sterk. Ondertussen sneeuwt het in het noorden van het land, onder meer in Drenthe en Groningen. Het gaat om natte sneeuw, die voor weinig problemen zorgt.

Wat is code oranje?

Bij code oranje is er grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Code oranje kan volgens het KNMI 24 uur van tevoren worden afgegeven als de kans op extreem weer 60 procent of meer is.

Maandag passeert een volgend lagedrukgebiedje vanaf de Noordzee ons land. Op de Wadden en in het noordwestelijk kustgebied waait er enige tijd een stormachtige noordwestenwind, soms is zelfs even stormkracht mogelijk. Opnieuw is er kans op windstoten tot 110 km/uur pal aan zee en op de Wadden.