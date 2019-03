Politie vindt eindelijk bron van mysterieus alarm: achterop fiets

Inwoners van Harderwijk belden al enkele dagen zowel met politie als met gemeente. Ze hoorden een vreemd alarm in het centrum. „Het leek op het luchtalarm dat in heel Nederland elke eerste maandag van de maand te horen is”, vertelt wijkagent Johan Wakker op Twitter.

Afgelopen nacht werd de schuldige bekend. Agenten hebben een man gevonden in het centrum die een speaker op zijn fiets had gemonteerd. Uit het apparaat kwam ’een vreselijke herrie’, aldus Wakker. De man kreeg een bekeuring. De speaker is in beslag genomen.

