Minister: vijf Nederlanders omgekomen bij vliegramp Ethiopië

Het toestel vertrok uit de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba en crashte 62 kilometer verder - zes minuten na de start - ten zuidoosten van het vliegveld, bij de plaats Bishoftu. Een Reuters-journalist die inmiddels ter plaatse is, ziet dat het toestel grotendeels in rook is opgegaan.

Volgens een verklaring van de vliegmaatschappij legde de piloot kort na het opstijgen contact met de luchtverkeersleiding. „De piloot vertelde dat hij problemen had en wilde terugkeren. Hij kreeg daarvoor toestemming”, vertelt Tewolde GebreMariam, de CEO van Ethiopian Airlines. Later viel het contact weg.

Een flinke krater is te zien op de plek waarop het vliegtuig crashte. Ⓒ Ethiopian Airlines

Het vliegtuig was een 737 MAX 8, hetzelfde toestel als bij de crash in Indonesië met Lion Air. Dat wordt ook bevestigd door Boeing. De maatschappij deelt zijn medeleven mee aan slachtoffers.

Vele nationaliteiten

Aan boord waren volgens persbureau Reuters 149 passagiers en acht bemanningsleden, met meer dan dertig nationaliteiten.

Veel hulpdiensten op de plek waar het vliegtuig neerstortte. Volgens de autoriteiten zijn er geen overlevenden. Ⓒ REUTERS

Volgens de Keniaanse minister waren er onder meer 32 Kenianen, achttien Canadezen, acht Italianen, zeven Britten, zeven Fransen, vier Slowaken, drie Oostenrijkers, drie Zweden, drie Russen, twee Spanjaarden, twee Polen en een Belg. Ook zijn er slachtoffers uit China, Indonesië, Mozambique, Egypte, India, Marokko en Israël.

Brokstukken gefotografeerd. Ⓒ REUTERS

Dat er vijf Nederlanders zijn omgekomen, kan het ministerie van Buitenlandse Zaken nog niet bevestigen.

Vliegveld

Op Nairobi Airport staan veel familieleden te wachten, tevergeefs. Sommigen hoorden over de crash van journalisten. „We wachten op onze moeder. We hopen dat ze vertraagd was en een andere vlucht heeft genomen. Ze neemt haar telefoon niet op”, vertelt een huilende Wendy Otieno. Robert Mutanda (46) wacht op zijn schoonbroer. „We hebben nog niets gehoord. We hopen.”

