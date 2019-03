’Nederlandse’ slachtoffers vliegramp mogelijk Duits

Het vliegtuig van Ethiopian Airlines was zondag op weg naar de Keniaanse hoofdstad Nairobi en crashte 62 kilometer verder - zes minuten na de start - ten zuidoosten van het vliegveld, bij de plaats Bishoftu. „De piloot vertelde dat hij problemen had en wilde terugkeren. Hij kreeg daarvoor toestemming”, vertelt Tewolde GebreMariam, de CEO van Ethiopian Airlines. Later viel het contact weg.

Vijf van de verongelukte passagiers hadden volgens de Keniaanse bewindspersoon James Macharia (Transport) de Nederlandse nationaliteit. Daarover bestaat echter grote onduidelijkheid. Op Twitter circuleren ook lijsten waarop staat dat er vijf Duitsers zouden zijn omgekomen. Ook de vliegmaatschappij Ethiopian Airlines heeft die lijst gedeeld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan nog geen uitsluitsel geven.

De Nederlandse gemeenschap in Ethiopië heeft geen idee wie de veronderstelde Nederlanders aan boord van het verongelukte Ethiopian Airlines toestel zouden zijn geweest. Volgens een zegsvrouw van de Nederlands Ethiopische Kamer van Koophandel (ENLBA) zijn er nog geen signalen dat het om landgenoten gaat die permanent in het Afrikaanse land wonen.

Weinig bekend

In totaal zijn er in het Afrikaanse land zo’n 130 Nederlandse bedrijven gevestigd. Zo’n honderd landgenoten zitten in een eigen WhatsApp-groep. Via dit kanaal is geen informatie verspreid over eventuele slachtoffers.

Volgens de ENLBA weten zelfs Nederlanders die in het gebied wonen niet veel meer dan via de officiële kanalen naar buiten gebracht, namelijk dat alle 149 inzittenden en acht bemanningsleden om zijn gekomen.

Alarmcentrales

Eurocross, coördinerend alarmcentrale voor rampen in het buitenland waarbij meerdere Nederlanders betrokken zijn, zegt nog geen alarmeringen binnen te hebben. „We zijn op de hoogte van het ongeluk, en willen weten wat er precies aan de hand is”, vertelt woordvoerdster Suzan de Wit. „Maar wij, evenals andere alarmcentrales in Nederland, hebben nog geen meldingen binnen gekregen.”

Er hebben zich dus nog geen nabestaanden gemeld die vermoeden familieleden op de vlucht te hebben. Mochten de berichten kloppen, heeft Eurocross verder waarschijnlijk geen rol. Ze komen voornamelijk in actie bij incidenten waarbij acht of meer Nederlanders betrokken zijn.

Hulpdiensten bij het terrein. Ⓒ REUTERS

Ook de ANWB bevestigt dat zij nog geen meldingen hebben ontvangen. Aleid Lieshout vertelt: „We hebben nog niets gehoord. Omdat de berichtgeving spreekt over vijf Nederlanders moeten mensen zich melden bij hun ’eigen’ alarmcentrale, zoals die van ons, en wordt er niets landelijk gecoördineerd.”