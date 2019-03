Onduidelijkheid over vliegramp bij Nederlandse gemeenschap

In totaal zijn er in het Afrikaanse land zo’n 130 Nederlandse bedrijven gevestigd. Zo’n honderd landgenoten zitten in een eigen WhatsApp-groep. Via dit kanaal is geen informatie verspreid over eventuele slachtoffers.

Volgens de ENLBA weten zelfs Nederlanders die in het gebied wonen niet veel meer dan via de officiële kanalen naar buiten gebracht, namelijk dat alle 149 inzittenden en acht bemanningsleden om zijn gekomen. Vijf van de verongelukte passagiers hadden volgens de Keniaanse bewindspersoon James Macharia (Transport) de Nederlandse nationaliteit.