Fiasco halve marathon Harderwijk, veel emoties

Dat schrijft het AD. Hardlopers keken vertwijfeld om zich heen. Waar ze heen moesten, was volstrekt onduidelijk. De toppers vooraan stopten er maar mee, terwijl anderen doorliepen, maar een deel van het parcours misten en twee kilometer tekort kwamen voor een geldige uitslag.

Organisator Ruud Jansen zag het met lede ogen aan. „Op een gegeven moment kwamen er van drie kanten lopers op het finishgebied af. Dan weet je dat het foute boel is.”

Atleten woest

Voor sommige atleten leek de fout een persoonlijk drama. De Keniaan Ezra Kering was duidelijk gedesillusioneerd na zijn run door regen en wind. Hij kwam hier om de 600 euro prijzengeld op te halen.

Hellen Berger-De Vries reageerde furieus toen ze hoorde dat haar uitslag niet telde. „Dit kunnen ze niet maken. Ik loop hier regelrecht op een parcoursrecord af, plus de winst bij de halve marathon.”

Ze had de City-Pier-City-loop van zondag nog laten lopen, vertelt ze. „Ook op dringend verzoek van Ruud Jansen, die mij meldde dat er een topveld aan de start stond.”

Sorry

Jansen trekt het boetekleed aan. „We werken met 150 vrijwilligers. Hier is echt iets enorm fout gegaan. Dit durf je in je ergste dromen niet te dromen. Wij zijn verantwoordelijk, maar we kunnen het niet terugdraaien.”