Vragen over Boeing 737 MAX

Een deel van het wrak van het toestel van Ethiopian Airlines. Ⓒ Reuters

SEATTLE - Opnieuw worden er door vliegtuigexperts vragen gesteld over de luchtwaardigheid van de nieuwe, hypermoderne en zeer zuinige Boeing 737 MAX. Voor de tweede keer binnen vijf maanden is er één neergestort zonder overlevenden. Boeing had al een software-update voorgeschreven voor het toestel, net als extra training aan piloten.