EU haalt opgelucht adem na winst ’eurofiel’ Macron

Voor de aanhangers van een sterk Europa is ’president Le Pen’ een nachtmerriescenario. Onder haar bewind zou Brussel een periode van stilstand wachten, zo klonk het bevreesd. Maar zij gaat niet naar het Élysée. En hij, de huidige president, is een uitgesproken eurofiel.

Andere EU-regeringsleiders verbergen hun vreugde over de herverkiezing van Macron niet. „Frankrijk heeft de keuze gemaakt voor een sterk Frankrijk in een slagkrachtig Europa”, reageert de Belgische liberale premier Alexander De Croo. „Meer dan ooit moeten alle democratische krachten zich verenigen tegen extremisten die mensen tegen elkaar opzetten, onze democratische rechtsstaat uithollen en Europa willen verzwakken.” De Luxemburgse premier Xavier Bettel noemt Macron „een vriend en collega die ons gemeenschappelijk Europees project verdedigt.” Volgens zijn Griekse ambtsgenoot is de verkiezingsuitslag „een overwinning voor Frankrijk en Europa.”

EU als rode draad

Voor Macron loopt de EU als een rode draad door zijn politiek. Voor hem liep de verkiezingscampagne mooi samen met de eerste maanden van het EU-voorzitterschap. Deze machtspositie heeft het staatshoofd volop gebruikt om belangrijke politieke beloftes in te lossen. Zo krijgt nucleaire energie een groen label, komt er een Europese CO2-grensheffing en is er vlak voor de stembusgang nog een akkoord bereikt over het aanpakken van ’big tech’.

„De overwinning van Macron zal in Brussel zeker worden toegejuicht”, zegt een EU-diplomaat. De verwachting is dat de Fransen in de resterende maanden van het EU-voorzitterschap nog even flink het tempo gaan opvoeren. „Strategische autonomie heeft als concept op dit moment de wind in de zeilen, dus daar zal Macron vermoedelijk op willen cashen. Geeft de herverkiezing ruimte om nog stappen te zetten op het migratiedossier – of ligt dat te gevoelig met parlementsverkiezingen voor de deur?”

Oorlog

VVD-delegatieleider Malik Azmani werkt in het Europees Parlement nauw samen met de partij van Macron. Volgens hem draagt de herverkiezing van Macron bij de stabiliteit en continuïteit van de EU.

„Dat is zeker in deze tijd belangrijk met een oorlog op ons continent”, zegt de liberaal. „Voor onze welvaart en veiligheid hebben we een sterke EU nodig.”

Relatie met Den Haag

Azmani denkt dat de herverkiezing van Macron ook goed nieuws is voor de steeds sterkere relatie tussen Den Haag en Parijs. Sinds het vertrek van de Britten zijn de ogen steeds meer gericht op de zuidelijker gelegen grootmacht.

Het klikt bovendien goed tussen onze minister-president en het Franse staatshoofd, weet Azmani. „Rutte en Macron behoren tot dezelfde politieke familie, zijn generatiegenoten en begrijpen elkaar goed. Dankzij die sterke band hebben we optimaal invloed op thema’s waar we goed kunnen samenwerken migratie, veiligheid en klimaat.”