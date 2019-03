12 VN’ers onder slachtoffers crash Ethiopië

Ook bevindt zich een aantal Duitsers onder de slachtoffers, meldt persagentschap DPA. Een exact aantal wordt niet genoemd, volgens Ethiopian Airlines zaten er vijf Duitsers aan boord.

Bij de crash zondag zijn alle 157 mensen, 149 passagiers en acht bemanningsleden, om het leven gekomen. Het gaat om een vrij nieuwe Boeing 737 Max 8 die vanuit Ethiopië onderweg was naar Nairobi in Kenia. Volgens de Ethiopische staatsomroep waren aan boord van de rampvlucht passagiers met 33 nationaliteiten, onder wie 32 Kenianen en 18 Canadezen. Er zaten geen Nederlanders aan boord volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

Volgens een verklaring van de vliegmaatschappij werd het contact met het toestel kort na het opstijgen in Addis Abeba verbroken. Het vliegtuig was toen ter hoogte van de plaats Bishoftu op ongeveer 60 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad.