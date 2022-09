Rusland gaat 300.000 reservisten oproepen voor oorlog in Oekraïne

Op de Russische staatstelevisie zei hij dat alleen mensen worden opgeroepen die al eerder militaire training hebben gehad.

Het presidentiële besluit van Poetin slaat dus niet op studenten en dienstplichtigen, een gevoelig punt in Rusland. Volgens schattingen had Rusland tot wel 2 miljoen mensen op kunnen roepen bij een volledige mobilisatie.

Sjojgoe zei ook dat de het Russische leger tot nu toe bijna 6000 soldaten heeft verloren in de strijd in Oekraïne. Onder meer de Verenigde Staten gingen eerder al uit van een veelvoud daarvan, en hadden het zelfs over 80.000 slachtoffers aan Russische zijde.

Eerste oproepen woensdag al

De Russische defensieminister benadrukt dat Rusland een groot land is en dat de gedeeltelijke mobilisatie het land nog lang niet uitput. De eerste mensen worden woensdag al direct opgeroepen om te vechten. Dinsdag verscherpte het parlement de straffen voor desertie tijdens een mobilisatie.

De afgelopen weken is de roep op de Russische staatstelevisie om een mobilisatie steeds luider geworden. Oekraïne is bezig met een tegenoffensief en heeft met name in de regio Charkov veel terrein gewonnen. Het Russische leger kampt met een groot personeelstekort in Oekraïne, maar omdat Poetin steevast sprak van een 'speciale militaire operatie' in plaats van een oorlog kon hij geen beroep doen op dienstplichtigen en reservisten.