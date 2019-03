Bouteflika is terug op Algerijnse bodem

Vrijdag gingen tienduizenden mensen de straat op in Algiers om te protesteren tegen een vijfde termijn voor Bouteflika. Hij is al 20 jaar aan de macht, maar verscheen de afgelopen jaren nauwelijks meer in het openbaar. De 82-jarige zit sinds een hartaanval in een rolstoel en heeft grote problemen met spreken.

Bij de protesten vrijdag werden bijna tweehonderd mensen gearresteerd en raakten meer dan tweehonderd mensen gewond. De Algerijnse autoriteiten hebben zaterdag een vroege start van de universitaire voorjaarsvakantie bevolen.