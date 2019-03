Daniele Nardi en Tom Ballard. Ⓒ Facebook

AMSTERDAM - Terwijl de Mount Everest of de Mont Blanc veel bekender zijn, heeft een relatief onbekende berg zijn reputatie als ’killer mountain’ deze week opnieuw eer aangedaan. Ook in Nederland is de Nanga Parbat gevreesd vanwege de temperaturen tot -40 graden én vanwege de Taliban.