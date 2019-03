Harde aanpak bedreigers

Hij wil dat bereiken door de maximale gevangenisstraf die staat op bedreiging van publieke ambtsdragers te verdubbelen van twee naar vier jaar. Voorts onderzoekt hij een voorstel waarmee de overheid veel meer geld en bezittingen kan afpakken van zware criminelen. Het gaat hem specifiek om bedreiging als onderdeel van georganiseerde misdaad om hun zin door te drukken.

Deze week debatteert de CDA-bewindsman met de Tweede Kamer over de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Grapperhaus spreekt in navolging van CDA-partijleider Buma van ‘maffiapraktijken’. ,,We moeten het beest over vijf jaar echt veel kleiner hebben gekregen.”

