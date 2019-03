Zusjes langzaam doof en blind door een zeldzame aandoening

Lotte (r.) en Roos Klaver halen alles uit het leven wat er inzit. Ze hebben nog hooguit tien jaar voor ze doof en blind worden. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Amsterdam - Het wordt stil. En het wordt donker. Dat is zeker, alleen niet wanneer. Bij Lotte (20) en Roos (18) Klaver werd drie jaar geleden het syndroom van Usher vastgesteld, een ongeneeslijke aandoening die doofblindheid veroorzaakt. Hoe de zussen hiermee omgaan, is te zien in een documentaire die morgen wordt uitgezonden. „Het is het meest gezond om in het nu te leven. En dat gaat ons verrassend goed af.”