Hartpatiënt op afstand gevolgd

Onderzoek in twintig ziekenhuizen moet uitwijzen of de patiënt klachtenvrij te houden is met meetapparatuur thuis, die de arts kan aflezen. Een sensor in de longslagader meet hoe het met het verzwakte hart gesteld is.

Minister Bruins (Medische Zorg) heeft ingestemd met de proef onder 340 patiënten. Hij wil aangetoond zien of met ’telemonitoring’ het aantal ziekenhuisopnamen met een derde is terug te dringen, zoals in de VS.

