Aanslag op Spaanse treinen doet na vijftien jaar nog steeds pijn

Beelden van de zwarte dag in Madrid in maart 2014 gingen de hele wereld over. Hier halen reddingswerkers één van de 186 slachtoffers uit de trein. Ⓒ ANP

Wat 9-11 is voor de Amerikanen is ’11-M’ voor de Spanjaarden. Maandag is het precies 15 jaar geleden dat de grootste jihadistische terreuraanslag tot nu toe in Europa plaatsvond. De bomaanslagen op de Spaanse forensentreinen waren het gevolg van een samenwerking tussen drie groepen: de restanten van een Spaanse cel van al-Qaeda, Noord-Afrikaanse jihadisten en een criminele Marokkaanse jeugdbende. De ’gelukkigen’ die het overleefden gingen nog jarenlang door een hel. Monica Sánchez is zo iemand. Tot op de dag van vandaag voelt ze de pijn.