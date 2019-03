Verdachte moord Kim Jong-nam vrijgelaten

Tijdens de zitting werd duidelijk dat de aanklager instructies heeft gekregen om de aanklacht in te trekken. Waarom die wordt ingetrokken, is niet bekendgemaakt.

Direct na de zitting werd Aisyah vrijgelaten en werd ze gezien in een auto van de Indonesische ambassade. De aanklager heeft laten weten dat Aisyah terug mag naar Indonesië als ze dat wil.

De advocaat van de vrouw zegt dat zij er niets mee te maken heeft. „Ze is de zondebok voor een politieke moord. Ik denk dat Noord-Korea erachter zit.” De Indonesische minister van Juridische Zaken denkt er hetzelfde over. „Ze had geen idee dat ze door Noord-Korea werd gebruikt als instrument.”

Kim Jong-nam werd op 13 februari 2017 vermoord op het vliegveld van Kuala Lumpur tijdens een overstap. Twee vrouwen smeerden het giftige zenuwgas VX in zijn gezicht. Volgens de vrouwen is hen verteld dat het om een grap ging voor een televisieprogramma.

De tweede verdachte, de Vietnamese Doan Thi Huong (30), zit nog wel vast. Twee andere verdachten met wie de vrouwen op het vliegveld spraken zijn nog voortvluchtig.

Meerdere landen verdenken Noord-Korea ervan de aanslag te hebben gepland.