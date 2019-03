Granaatleggers Den Haag voor de rechter

Ⓒ MARIEKE VAN ESSEN

Den Haag - Twee mannen, van 23 en 41 jaar, moeten zich maandag bij de rechter verantwoorden voor het leggen van granaten bij twee Haagse coffeeshops. De mannen zijn verdacht van betrokkenheid bij de ontploffing van een of twee met metalen balletjes gevulde handgranaten bij The Future in de Peperstraat en The Game in de Breestraat, te Den Haag.