Forse straffen voor wapenleveranciers liquidatiebende 26Koper

Dat is fors hoger dan de straffen tot acht jaar die de rechtbank eerder oplegde. De verdachten werden door de rechtbank nog vrijgesproken van het voorbereiden van moorden. Het hof zegt er anders over te denken en ook „de ogen niet te willen sluiten voor het ontwrichtende vuurwapengeweld in de samenleving.”

Volgens het hof staat vast wat de intenties waren van Zakaria S. Jaouad ’Joey’ W., Levi B., Ayyoub Y. en Werner E. Dat was het plegen van voorbereidingen voor moorden. Daartoe beschikten ze over honderd vuurwapens, snelle gestolen auto’s, peilbakens, scherfgranaten en pantserdoorborende munitie. Het wapentuig werd op 15 juli 2015 door de politie gevonden in twee opslagboxen in Nieuwegein.

Die intenties van de verdachten werden onder meer afgeleid uit afgeluisterde gesprekken die de verdachten voerden in garageboxen en in auto’s, met behulp van cryptotelefoons.

Het hof zegt dat het er niet toe doet welke moorden de verdachten precies wilden plegen. Het gaat om de „criminele gerichtheid” van de verdachten, en het beoogde gebruik van de spullen die ze voorhanden hadden. Er hoeft dus niet een heel concreet zicht te bestaan op de vraag welke moord precies moest worden gepleegd.

