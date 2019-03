Hoger beroep zaak 26Koper

Ⓒ CHRIS ROODBEEN

Amsterdam - Het hoger beroep tegen een bende die in verband wordt gebracht met het faciliteren van liquidaties dient vanochtend. De bende zou in opdracht wapentuig en auto’s zou hebben geleverd en ’doelwitten’ geobserveerd. De groep werd opgerold na een grote wapenvondst in Nieuwegein.