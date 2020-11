Supermarktverkoop zelfzorgmiddelen niet toegestaan zonder drogist

Ⓒ ANP/HH

DEN HAAG - Supermarkten mogen bepaalde geneesmiddelen alleen verkopen als er ook een (assistent-)drogist fysiek in de winkel aanwezig is. Een ’drogist op afstand’ die klanten voorlichting geeft over een zogeheten UAD-geneesmiddel via een telefoon- of videogesprek is in strijd met de geneesmiddelenwet, heeft de Raad van State woensdag bepaald.