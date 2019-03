Politicus voor zorgfraude voor de rechter

Hij en zeven anderen moeten zich voor de rechter verantwoorden voor valse declaraties. Ook stuurden ze valse facturen in naar zorgverzekeraars.

Oud verzekeringsadviseur Abdoe Khoulani, oprichter van de Haagse Partij van de Eenheid wordt ook verdacht van zorgfraude. Hij zou volgens het OM doktersrekeningen uit Marokko hebben vervalst.

De rekeningen dateren uit 2014 en 2015. Khoulani ontkent de aanklacht maar zegt tegen Omroep West dat het ’zou kunnen dat de rekeningen vals zijn’ maar dat dat de fout van tussenpersonen zou zijn.

De Haagse politicus zei in 2014 nog dat hij sympathiseerde met IS. Israëlische scholieren noemde hij verder ’zionistische terroristen’. Hij werd ook vervolgd omdat hij eens een vrouw een ’blonde teef’ had genoemd.

