Ballonnen in meer gemeenten taboe

Vorig jaar had nog maar 5 procent van de gemeenten zo’n verbod in de plaatselijke verordening opgenomen, nu is dat 17 procent. Nog eens 20 procent van de gemeenten voert een ontmoedigingsbeleid, blijkt uit de inventarisatie. Stichting De Noordzee ijvert voor een verbod, omdat het plastic van ballonnen slecht is voor natuur en milieu.

Zo zien zeezoogdieren, vogels en vissen de ballonnen aan voor voedsel. Ook raken zij verstrikt in ballonlinten. Bij strandinspecties worden gemiddeld twaalf resten van ballonnen per 100 meter strand gevonden.

Volgens de stichting zijn vooral kustgemeenten en de Waddeneilanden tot een verbod overgegaan. In Friesland en Noord-Holland hebben vier op de tien gemeenten de ballon in de ban gedaan. In Limburg heeft maar één van de 31 gemeenten een verbod ingesteld.

In aanloop naar Koningsdag, traditioneel een dag waarop veel luchtballonnen worden opgelaten, lanceert De Noordzee de campagne ’Help mee: geen ballon meer in de Noordzee’. Er zijn volgens de stichting voldoende feestelijke alternatieven.

