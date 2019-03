Sneeuw in Zuid-Limburg

Naast de sneeuw, is Nederland getroffen door storm. Vanwege de storm werd gisteren nog code oranje afgegeven.

Ⓒ Marcel van Hoorn

Morgen passeert een volgend lagedrukgebied vanaf de Noordzee ons land. Op de Wadden en in het noordwestelijk kustgebied waait er enige tijd een stormachtige noordwestenwind, soms is zelfs even stormkracht mogelijk. Opnieuw is er kans op windstoten tot 110 km/uur pal aan zee en op de Wadden. Morgen in de loop van de middag neemt de wind geleidelijk in kracht af en draait wat meer naar het westen. De vooruitzichten voor de rest van de week beloven regen, wind en af en toe zon.